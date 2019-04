'Raar gevoel' bij Van Bommel: "Of ik het oneerlijk vind? Zo kun je het noemen"

Mark van Bommel is niet al te veel bezig met de verrichtingen van Ajax. Hij heeft de wedstrijd tegen Vitesse dinsdagavond niet gezien.

"Nee. Ik heb gisteren geen tv gekeken, ik had genoeg andere dingen te doen", werd de -trainer woensdagmiddag geciteerd door onder andere Voetbal International. "Mijn kinderen hebben de wedstrijd wel gezien. Wat ze zeiden? Dat het 4-2 voor was geworden. Voor mij heeft het geen zin om naar hen te kijken. Ik kijk alleen nog naar , en Heracles, tegen die ploegen spelen we nog. Ajax is de favoriet en ik moet erbij zeggen dat ze goed voetballen. Maar ongeacht wat Ajax doet, wij moeten winnen."



De KNVB voerde onlangs enkele wijzigingen door in het competitieschema om Ajax genoeg tijd te gunnen om zich voor te bereiden op de halve finale van de tegen . De oorspronkelijke 33e speelronde is nu opeens de laatste speelronde van het seizoen en dat leidt tot een 'raar gevoel' bij Van Bommel: "Ineens speelt iedereen tegen een andere tegenstander op de laatste speeldag. Daarmee verandert er nogal wat. Hoe zit het met schorsingen, blessures en wat zijn de belangen van de clubs?"



"Die zijn anders op de laatste speeldag, speelt een club nacompetitie ja of nee, dat maakt nogal wat uit als je ze treft. Of ik het oneerlijk vind? Ja, zo zou je het kunnen betitelen." De omzetting pakt vooral gunstig uit voor Ajax, want collega Erik ten Hag kan zijn spelers een paar dagen vrijaf geven voorafgaand aan de eerste ontmoeting met Tottenham: "Daar moet ik je gelijk in geven, maar ik snap ook dat Ajax dan niet twee dagen later de halve finale van de Champions League kan spelen. Aan de andere kant, ik maak het competitieschema niet, dat doet de KNVB."