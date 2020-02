Quique Setién laat zich uit over rel binnen FC Barcelona

Het is momenteel onrustig bij Barcelona, waar Lionel Messi en technisch directeur Éric Abidal met elkaar overhoop liggen.

De top van de Catalaanse topclub zou woensdag een crisisoverleg hebben belegd om de frictie tussen technisch directeur Éric Abidal en sterspeler Lionel Messi te bespreken. De sportbestuurder liet zich uit over het ontslag van Ernesto Valverde en de Argentijn was daarna op Instagram kritisch op de Fransman. Volgens trainer Quique Setién wordt de situatie opgeblazen.

Abidal zei in een interview met Sport dat 'veel spelers' van ontevreden waren over Valverde en dat sommige spelers niet meer voluit gingen onder de coach. Messi uitte zijn frustraties over het interview op Instagram.

"Ik vind reageren op dit soort zaken absoluut niet leuk, maar ik vind dat iedereen zijn verantwoordelijkheid moet nemen voor zijn eigen taken en beslissingen", aldus de aanvaller.

Meer teams

Setién laat op een persconferentie in aanloop naar de wedstrijd tegen Athletic Club in de weten dat hij zich focust op het voetballende aspect bij Barcelona. "Jullie zijn ermee bezig, ik niet", stelt de trainer, geciteerd door de Spaanse media.

"Het enige dat me interesseert is hoe ik de spelers optimaal kan voorbereiden om te winnen. Iedere club heeft problemen."

Lees beneden verder

"Er zijn aspecten die ik niet kan controleren. Ik wil jullie vragen met mij over voetbal te praten", vervolgt de coach, die toch meer vragen krijgt over de wrevel tussen Messi en Abidal. "Messi is ervaren genoeg om te weten wat hij doet. Ik ga hem, of iemand anders, niet vertellen hoe hij zijn leven moet leiden. We hebben niet langer dan één minuut over de kwestie gesproken."

Volgens AS heeft Messi woensdag de situatie besproken met de selectie van Barcelona, onder anderen met vice-aanvoerders Gerard Piqué, Sergio Busquets en Sergi Roberto.

Naar verluidt staat de gehele spelersgroep achter de duidelijke woorden van Messi aan het adres van Abidal. Ook de Franse spelers, die Abidal zouden hebben ingelicht over de fricties met Valverde, staan achter Messi, zo klinkt het.