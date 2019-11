Quincy Promes stellig: "Hij heeft genoeg kwaliteiten voor de Europese top"

Nederland kan zich zaterdagavond in en tegen Noord-Ierland verzekeren van een ticket voor het EK.

Oranje zal het in Belfast mogelijk wel moeten zien te stellen zonder aanvalsleider Memphis Depay, die kampt met een bovenbeenblessure een twijfelgeval is.

Ploeggenoot Quincy Promes is zeer te spreken over de aanvaller van en hij denkt dat zijn ploeggenoot klaar is voor een nieuwe stap naar de Europese top.

"Dat bewijst hij week in week uit bij Olympique Lyon, waar hij nu ook soms aanvoerder is en hij geweldige statistieken heeft. Dat scoren doet hij in Frankrijk, maar helemaal bij ons in Oranje", vertelt Promes in gesprek met De Telegraaf.

"Memphis heeft genoeg kwaliteiten om mee te draaien in de Europese top. Daar twijfel ik geen moment aan", vervolgt Promes, die zelf ook in goede vorm steekt bij .

De aanvaller heeft na een moeizame start een basisplaats veroverd onder trainer Erik ten Hag. Met de stelling dat hij 'in de vorm van zijn leven verkeert, is hij het echter niet helemaal eens: "Het zou inhouden dat het niet meer beter kan."

"Dus met 'de vorm van mijn leven' lijkt het of alles perfect is, maar ik ben kritisch op mijn spel, vind dat ik meer acties kan maken en nog meer moet doen."

Oranje is met een gelijkspel tegen de Noord-Ieren al verzekerd van deelname aan het EK. Een overwinning en een zege op Estland zou echter garanderen dat Nederland boven Duitsland eindigt in de poule en dat moet volgens Promes het doel zijn.

Hij wil dan ook niet spreken over een 'herkansing' tegen de Esten mocht er in Belfast verloren worden: "Maar natuurlijk is het fijn dat we anders met een thuisoverwinning tegen Estland alsnog naar het EK gaan."

"Dat spreekt voor zich. Het doel is echter zes punten uit de komende twee interlands."