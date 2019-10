Quincy Promes: "Memphis en ik zijn jongens met een dikke huid"

Quincy Promes maakte afgelopen zomer de overstap van Sevilla naar Ajax en lijkt zijn plek in het team van trainer Erik ten Hag gevonden te hebben.

De Oranje-international scoorde de afgelopen weken aan de lopende band namens de Amsterdammers en meldde zich maandag met een goed gevoel bij het . In gesprek met Veronica Inside kijkt Promes kort terug op zijn tijd in LaLiga en gaat in op de kritiek waar hij regelmatig mee te maken krijgt.

telde in de zomer van vorig jaar twintig miljoen euro neer om Promes over te nemen van Spartak Moskou. Het werd een wisselvallig seizoen voor de aanvaller, die bij de Spaanse club nooit op zijn favoriete positie speelde. Hij werd ingezet als wingback en daar had hij na een seizoen genoeg van, met een transfer naar als gevolg. "Ik denk dat ik goed teruggekomen ben na zo'n wisselvallig seizoen", aldus Promes, die dit seizoen in alle competities zeven keer scoorde. "Het was een leerzaam jaar en ik neem natuurlijk alle positieve dingen mee. Ik had er meer van verwacht, maar dat ligt nu achter me. Ik ben mentaal sterk genoeg om realistisch naar de situatie te kijken en daardoor ben ik nu bij Ajax. We doen het goed in de competitie en , dus ik ben blij dat ik terug ben."

De 39-voudig international denkt dat hij nog veel beter kan en dat wil hij ook laten zien in het Nederlands elftal. "Het is een mooie fase waar we nu naartoe gaan en het is een mooi podium om te laten zien dat ik hier ook van waarde kan zijn. Ik wil sowieso productiever zijn met goals en assists, dat kan zeker nog beter", aldus Promes, die de vraag krijgt hoe het komt dat er vraagtekens worden gezet bij het besluit van Ronald Koeman om hem op te roepen. "Daar kan ik niks mee. Als de bondscoach me oproept, zijn er altijd mensen voor of tegen. Daar trek ik me niet zo heel veel van aan. Als het opbouwende kritiek is dan neem ik dat graag aan."

"Ik krijg alleen mee wat relevant is. Dus dat is feedback van de trainers, collega's, familie en vrienden. Over de rest maak ik me niet druk, er wordt altijd wel wat gezegd en geschreven en zeker rondom mij. Ik weet niet waar dat vandaan komt", vervolgt Promes, die net als collega-international Memphis Depay vaak wordt bekritiseerd. "Over Memphis wordt ook veel gezegd en geschreven. Maar wij zijn jongens met een dikke huid. We proberen zo goed mogelijk te presteren op het veld en daarom zijn we hier. We hebben plezier in wat we doen. We hebben het niet zoveel over randzaken, we proberen ons gewoon zo goed mogelijk voor te bereiden."

Waar er vanuit de buitenwacht kritiek is op Promes, hebben Ten Hag en Koeman veel vertrouwen in hem. "Daar haal ik mijn vertrouwen uit", reageert de 27-jarige aanvaller. "Dat zijn mensen met wie ik intensief samenwerk, bijna dagelijks. Met meneer Koeman niet zo vaak, maar als ik hier ben ziet hij van dichtbij hoe ik me ontwikkel. Die twee zijn natuurlijk ook geen kleine meneren in de voetbalwereld. Als zij vertrouwen in mij hebben, dan zegt dat genoeg."