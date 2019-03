Quincy Promes krijgt nieuwe trainer bij Sevilla na Europa League-echec

De wegen van Sevilla en trainer Pablo Machín scheiden per direct, zo maakt de Spaanse club via de officiële kanalen bekend.

Het ontslag van de 43-jarige oefenmeester volgt daags na de uitschakeling van los Rojiblancos in de door Slavia Praag. Sportief directeur Joaquín Caparrós neemt tot het einde van het seizoen de taken van Machín over.

Machín stond sinds afgelopen zomer aan het roer bij , waar hij destijds de opvolger was van Caparrós. De sportief directeur van de club nam ook vorig seizoen de honneurs waar nadat Vincenzo Montella in april het veld moest ruimen. Machín kwam over van en tekende in Andalusië een contract tot medio 2020, maar nu komt er dus na nog geen jaar een einde aan de samenwerking tussen de Spaanse oefenmeester en Sevilla.



Sevilla kende nog een sterke start van het seizoen en was zelfs even koploper van LaLiga, maar zakte de afgelopen weken steeds verder weg op de ranglijst. Los Rojiblancos bezetten momenteel de zesde plaats in de Spaanse competitie, maar worden op slechts één punt gevolgd door en . In de Europa League wist de werkgever van Quincy Promes de groepsfase te overleven, waarna in de tweede ronde werd afgerekend met .



In de achtste finale vond Sevilla echter zijn Waterloo tegen Slavia Praag. De Tsjechische club hield de formatie van Machín in Spanje op 2-2, waarna donderdag in de return na negentig minuten dezelfde stand op het scorebord stond. In een sensationele verlenging ging Sevilla met 4-3 onderuit tegen Slavia Praag, wat voor de clubleiding de druppel heeft gevormd om Machín zijn congé te geven. Komende zomer zal Sevilla nu andermaal op zoek moeten naar een nieuwe trainer.