Quincy Promes: "Jij zegt het me nu, maar dat wist ik niet allemaal"

Quincy Promes ruilde Sevilla deze zomer in voor een dienstverband bij Ajax, mede door het vooruitzicht op Champions League-voetbal.

Dinsdagavond trapt de Amsterdamse club een nieuw seizoen van het miljardenbal af met een thuiswedstrijd tegen OSC. Promes kijkt uit naar de duels in het prestigieuze Europese clubtoernooi.

"Als kind zag ik al die sterren tegen elkaar spelen en vaak genoeg was ik ballenjongen bij de wedstrijden van ", vertelt Promes, die eerder met Spartak Moskou actief was in de , in gesprek met Voetbal International . "Later sta je dan zelf ineens tussen al die grote spelers. We zaten in een poule met , en Maribor, dat zijn geweldige wedstrijden om te spelen."

"De Champions League is de beste competitie ter wereld en het blijft altijd speciaal. Dat begint al met die intro, dat muziekje, daar krijg ik kippenvel van. Ik denk dat iedere voetballer dat heeft", vervolgt Promes, die vorig seizoen alle wedstrijden van Ajax in de Champions League heeft gezien. De aanvaller vond het spel van de Amsterdammers 'heel indrukwekkend'.

In het vraaggesprek komt naar voren dat Lille belangrijke spelers is kwijtgeraakt, dat een verjongingskuur ondergaat en dat de chaos bij compleet is na het ontslag van Marcelino.

"Jij zegt het me nu, maar dat wist ik niet allemaal. Maar daar hebben we het ook niet over in de spelersgroep. Het blijven namelijk grote clubs. Van Lille wist ik niet heel veel, maar als je achter tweede wordt van Frankrijk, dan ben je gewoon een goed team."