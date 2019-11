Qatar verdedigt zich: "Journalisten die dat schrijven zijn hier nooit geweest"

WK-organisator Qatar is klaar met de aanhoudende kritiek in de media op het land, zo stelt toernooidirecteur Nasser Al-Khater in interview met CNN.

Volgens Al-Khater wordt de oliestaat, het gastland van het WK in 2022, oneerlijk behandeld in de media. "Ja, in mijn ogen heel erg", aldus de directeur.

Al sinds de toewijzing van het WK negen jaar geleden is er felle kritiek op Qatar. Zo zou het land de mensenrechten van de medewerkers die aan de stadions bouwen schenden. "Ik vind dat Qatar al vanaf het begin veroordeeld is", reageert Al-Khater.

"Het begon met het weer, toen kwamen er problemen met corruptie, vervolgens over de gezondheid van de medewerkers. Sommige dingen daarvan herkennen we en daar willen we aan werken."

Volgens Al-Khater heeft Qatar veel gedaan om de situatie voor de medewerkers te verbeteren. "Het welzijn van de medewerkers hebben we in een heel vroeg stadium aangestipt als een uitdaging, waarvan we wisten dat er veel aan gedaan moest worden.

De hoeveelheid werk die we hebben gestopt in wetgeving en het verbeteren van de omstandigheden van medewerkers is ongekend. Niet volgens onze normen, maar volgens internationale normen. Niemand kan dat ontkennen."

Amnesty International concludeerde onlangs echter in een uitgebreid rapport dat Qatar daar helemaal niet in geslaagd is. "Ik ben het daar absoluut niet mee eens, dat we daarin gefaald hebben. Bij het wijzigen van wetten of bepaald gedrag heb je nu eenmaal tijd nodig. Dat gaat niet in een dag."

Ook corruptie wordt genoemd als een probleem van het land in het Midden-Oosten. "Als het gaat om corruptie, daar is jaren en jaren onderzoek naar gedaan, maar er is nooit wat gevonden. En toch is er altijd dat bijzinnetje in de media, waarin het ter discussie wordt gesteld. Dat vinden wij oneerlijk."

"In het westen zeggen ze dat je onschuldig bent tot het tegendeel bewezen is. Bij ons was dat niet zo: wij waren meteen schuldig en moeten maar het tegendeel bewijzen, steeds maar weer. Als het om een ander land ging, waren dezelfde maatstaven dan gehanteerd?", zegt Al-Khater, die ook de westerse journalisten op de hak neemt.

"Journalisten die slecht over ons schrijven, hebben nog nooit een stap in Qatar gezet. Ik zeg altijd tegen ze: je moet hierheen komen. Schrijf wat je wil schrijven, bekritiseer wat je wil bekritiseren, maar heb enige geloofwaardigheid door hier eerst naartoe te komen."