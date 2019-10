Puzzel voor Heitinga in jeugdopleiding Ajax vanwege naderend WK

Ajax Onder-19 moet in het slechtste geval twaalf jeugdinternationals afstaan aan Oranje Onder-17 voor het jeugd-WK in Brazilië, aldus De Telegraaf.

Het eindtoernooi in Zuid-Amerika vindt plaats tussen 26 oktober en 17 november en in die periode speelt het elftal van trainer John Heitinga competitieduels met de leeftijdsgenoten van en FC, terwijl tot tweemaal toe de tegenstander is in de UEFA Youth League.

staat met zes punten bovenaan in deze competitie. Heitinga kan geen beroep doen op spelers uit Ajax 1 en Jong Ajax, want deze elftallen hebben in deze periode eveneens een overvol programma. Hoofd opleidingen Saïd Ouaali bekijkt de complexe situatie echter met het nodige optimisme.

"Ajax op een goede manier vertegenwoordigen, het op een goede manier vertegenwoordigen en daar als club een groot aandeel in hebben, dat juichen we toe."

Onder meer middenvelder Youri Regeer, die in de UEFA Youth League-wedstrijd tegen (3-5) een hattrick produceerde, kan rekenen op een uitnodiging voor de eindronde in Brazilië.

Ouaali voorziet echter ook problemen voor Ajax Onder-19. "Het is best een puzzel, we hebben de uitdagingen met de KNVB besproken. De KNVB heeft de mogelijkheid gegeven om wedstrijden in de competitie te verplaatsen."

"Maar met het volle programma met beker-, competitie- en Youth Leaguewedstrijden was dat voor ons helaas niet mogelijk. Er is simpelweg geen ruimte voor."

Een voordeel is dat de eerste acht ploegen zich plaatsen voor de kampioenscompetitie, waardoor elk elftal na de jaarwisseling op nul begint. De Amsterdammers staan momenteel derde.

"We hebben veel jonge spelers, omdat we vaak doorschuiven en op deze wijze is dit een prima geleidelijke stap. De weerstand wordt geleidelijk hoger, waardoor spelers de tijd krijgen om zich te ontwikkelen en zich aan te passen."

De KNVB snapt de zorgen van Ajax en de voetbalbond benadrukt bij monde van een woordvoerder dat beide partijen op een lijn zitten qua visie. "We herkennen ons helemaal in wat Ajax hier stelt. Daar zijn we blij mee, want dat is het resultaat van de goede contacten die we hierover hebben met de club."