'Puzzel' bij FC Twente nog niet compleet: "Er is minder geld dan vorig jaar"

FC Twente bereidt zich zonder significant transferbudget voor op de terugkeer in de Eredivisie.

Tot dusver werden louter transfervrije spelers naar de Grolsch Veste gehaald. Technisch directeur Ted van Leeuwen erkent de financiële beperkingen, maar hoopt toch nog enkele aanwinsten te kunnen presenteren. "Een specifiek aantal ga ik niet noemen, maar zeker een goede handvol."

"Er is minder geld te besteden dan vorig jaar", stelt de Twente-bestuurder in gesprek met Voetbal International . "Dat is vreemd, het maakt het tot een puzzel. Het is schuiven, passen en meten. Elke dag probeer ik er een stukje bij te leggen." De promovendus uit Enschede moet het hebben van transfervrije aanwinsten en versterkte zich in dat kader reeds met Paul Verhaegh ( ), Lindon Selahi ( ) en José Pleguezuelo ( ).



Van Leeuwen maakt andere clubs enthousiast met het verhaal dat Twente een aantrekkelijke partner is om zaken mee te doen. "Dat wij in een vol stadion onder druk voetballen, is een trigger voor zowel clubs als spelers. Zulke druk vind je namelijk niet zomaar bij een hurende club en dat is voor de ontwikkeling van een speler en dus voor verhurende clubs interessant.'



De technisch eindverantwoordelijke is niet louter met de korte termijn. Volgens hem is het aantrekken van spelers een langdurig proces. "Het is nog heel vroeg. Als ik nu in Zuid-Europa informeer naar spelers om te huren, zeggen ze dat ik later terug moet komen. Al die clubs moeten nog beginnen, trainers willen voetballers in de voorbereiding opnieuw beoordelen. Pas als dat gebeurd is, komen er spelers op de markt. Ik sta op dit moment voor veel dichte deuren."