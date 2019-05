Pusic weerlegt kritiek: "Kijk naar de mogelijkheden van FC Twente"

Marino Pusic moest FC Twente binnen een jaar terugbrengen naar de Eredivisie.

De opvolger van de ontslagen Gertjan Verbeek slaagde met vlag en wimpel in die opdracht, maar maakt de terugkeer op het hoogste niveau niet mee. De clubleiding zette hem onlangs op non-actief en is begonnen aan de zoektocht naar een nieuwe hoofdtrainer.

De beslissing van de beleidsbepalers van Twente om de samenwerking na dit seizoen te beëndigen kwam hard aan bij Pusic, zo stelt hij zondagochtend in De Tafel van Kees . "Je mag ook best weten dat er ik er teleurgesteld over ben geweest, simpel zat. En nog steeds. De club heeft echter het recht om keuzes te maken richting de toekomst. Die hebben ze ook gemaakt."



Volgens de clubleiding hebben de spelers van te weinig een ontwikkeling doorgemaakt. Pusic weerlegt die zienswijze en verwijst terloops naar de manier van spelen van veel clubs in de . "Kijk even naar de mogelijkheden van het team. Ik denk eigenlijk dat ik het maximale eruit heb gehaald. We willen allemaal dominant een aanvallend voetbal spelen, maar op een gegeven moment kom je tot de conclusie dat de competitie een heel andere dynamiek heeft en je dus iets heel anders nodig hebt om het seizoen succesvol en winnend af te sluiten."



"Ik had een opdracht en dat was om deze prachtige club terug te brengen naar de . Onder omstandigheden die niet altijd even makkelijk waren en onder de druk dat het voortbestaan van de club anders in gevaar zou komen", zo besluit Pusic. Fred Rutten is een belangrijke kandidaat voor de vacante trainerspositie in de Grolsch Veste. De voormalig trainer van FC Twente is clubloos na zijn ontslag bij .