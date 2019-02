Pusic loopt huilend weg bij Radio 1 na horen fragment degradatie FC Twente

Marino Pusic is zondagochtend bij het programma De Perstribune op Radio 1 huilend weggelopen, om even later weer aan te schuiven.

Na het horen van een fragment over de degradatie van FC Twente werd het de hoofdtrainer van de Tukkers even teveel. De 47-jarige oefenmeester barstte in tranen uit en liep even weg, om enkele minuten later weer plaats te nemen.



"Het is nog steeds pijnlijk. Ik raak er ook lichtelijk emotioneel van", zegt Pusic als hij weer is aangeschoven bij de microfoon. Presentatrices Carrie ten Napel en Margreet Reijntjes maken vervolgens hun excuses aan de oefenmeester van Twente. "Dit ligt niet aan jullie, geen enkel probleem."



"Het is een lastige vraag waarom ik hieraan ben begonnen. Dat vraag ik mezelf ook af. Het is dezelfde reden als waarom ik nu emotioneel word", zo gaat de trainer van FC Twente verder. Pusic maakte vorig seizoen als interim-trainer af in Enschede, na het ontslag van Gertjan Verbeek. "Aan het einde van het seizoen kreeg ik een hele emotionele brief van de supporters, omdat ik de massa destijds heb toegesproken na de pijnlijke gebeurtenis. Dan voel je verbondenheid met de mensen, met de club. Je voelt onmacht en treurnis."



"Ik had het mezelf afgelopen zomer een stuk makkelijker kunnen maken, want ik had een aantal mogelijkheden om ergens als hoofdtrainer aan de slag te gaan. Uiteindelijk hebben we daar niet voor gekozen. Ik voel enorme drang en gedrevenheid om deze club terug te brengen naar Eredivisie-niveau", zegt Pusic, die afgelopen zomer een contract tot medio 2019 ondertekende in Enschede. FC Twente is momenteel de koploper van de Keuken Kampioen Divisie, met een voorsprong van vier punten op naaste achtervolger FC Den Bosch. "Ik ben geen man die zich door angsten laat leiden."