'Pusic kan al snel na ontslag bij FC Twente weer aan de slag in Nederland'

Marino Pusic kan al snel na zijn ontslag weer aan het werk, zo weet Voetbal International dinsdagochtend te melden.

wil de 47-jarige oefenmeester aanstellen als de opvolger van interim-trainer Ole Tobiasen, die het stokje eerder dit seizoen overnam van de ontslagen Michele Santoni.



Na het kampioenschap met , waarmee promotie naar de werd afgedwongen, moest Pusic ondanks een tot 2020 lopend contract vertrekken. De geboren Bosniër nam vorig seizoen in maart in eerste instantie op interim-basis het roer over van de ontslagen Gertjan Verbeek en werd afgelopen zomer definitief aangesteld in Enschede. Twente besloot Pusic ondanks het kampioenschap te vervangen door assistent Gonzalo García García.



Pusic kreeg wel het Gouden Kampioensschild voor beste trainer van de , terwijl hij ook beslag legde op de Rinus Michels Award in de Eerste Divisie. Voor Almere City geldt de oefenmeester dan ook als belangrijkste kandidaat om de nieuwe trainer te worden. De formatie uit Flevoland stelde afgelopen zomer Santoni aan als nieuwe trainer en onder zijn bewind werd het seizoen op voortvarende wijze begonnen.



In maart kwam er echter al snel een einde aan de samenwerking, wegens een verschil in inzicht. Onder leiding van interim-trainer Tobiasen wist Almere City zich nog te plaatsen voor de Keuken Kampioen Divisie play-offs, maar in de eerste ronde was over twee wedstrijden te sterk. Pusic werkte eerder voor en Inter Baku, alvorens hij bij Twente aan de slag ging als assistent-trainer.