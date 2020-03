Puntenaftrek wekt grote woede bij FC Den Bosch: "Niet uit te leggen"

FC Den Bosch is definitief drie punten kwijt in de Keuken Kampioen Divisie, zo meldt de KNVB maandag via de officiële kanalen.

De licentiecommissie van de voetbalbond heeft geoordeeld dat de club niet heeft voldaan aan de normstellingen die door de KNVB zijn opgelegd.

Den Bosch kreeg de gelegenheid om de nijpende financiële situatie op orde te brengen, maar dat is niet op tijd gebeurd. De Bosschenaren staan momenteel tiende, met 41 punten uit 28 duels. De puntenaftrek is een flinke tegenvaller in de strijd om een plaats in de play-offs om promotie.

Den Bosch ging in beroep tegen de uitspraak van de licentiecommissie, maar de straf blijft desondanks staan, voegt de KNVB daaraan toe. Tot dusver werden alle zaken omtrent de financiën achter gesloten deuren besproken.

De Brabantse club heeft zich volgens het Algemeen Dagblad niet gehouden aan zijn eigen plan van aanpak. De personeelskosten over het seizoen 2019/20 mochten niet hoger uitvallen dan 2.225.000 euro.

Daarnaast moest Den Bosch op 31 december minstens 1.099.000 euro op zijn bankrekening hebben staan. In beide gevallen bleef de club echter nalatig. De middenmoter zit al sinds december 2017 in categorie I van het licentiesysteem, voor clubs met grote financiële zorgen.

Over het overschrijden van de personeelskosten werd maandag geoordeeld door de licentiecommissie. Over het bedrag op de rekening volgt in een later stadium een eindoordeel. Het is niet ondenkbaar dat Den Bosch in het slechste geval opnieuw drie punten moet inleveren.

Peter Poirters, portefeuillehouder financiële zaken in de raad van commissarissen van Den Bosch, hekelt de houding van de KNVB, dat volgens hem al veel te lang deed over het goedkeuringstraject omtrent de geplande overname van Kakhi Jordania. De gehoopte goedkeuring kwam er uiteindelijk nooit.

" zit volop in een transitie om in alle opzichten een gezonde club te worden. Daar weet de KNVB alles van, want zij is hierbij nauw betrokken", verklaarde Poirters eerder deze maandag al op de website van Den Bosch.

"Wanneer we verkeerd zitten, zoals onlangs met het racisme in ons stadion, dan zullen we niet nalaten dit volmondig te erkennen en de bijbehorende sancties accepteren. Maar de aangekondigde sancties, die in het ergste geval betekenen dat wij zes punten in mindering krijgen, kunnen wij niet zomaar accepteren."

"Dit is simpelweg niet uit te leggen richting staf, spelers, supporters en medewerkers van de club. Het zou een grote schande zijn wanneer de commissies van de bond hiertoe besluiten over te gaan."