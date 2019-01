Pulisic naar Chelsea: Waarom Sarri het wonderkind van Dortmund haalt

The Blues hebben veel betaald voor een speler die niet langer een basisspeler is, maar de Amerikaanse vleugelspeler moet de investering waard zijn.

64 miljoen euro betalen voor een speler die de afgelopen drie maanden slechts één keer een basisplek had in de Bundesliga lijkt misschien een opmerkelijke beslissing, maar dat is precies wat Chelsea heeft gedaan door de portemonnee te trekken voor Borussia Dortmund-aanvaller Christian Pulisic.

De twintigjarige werd al lange tijd in verband gebracht met een overgang naar Stamford Bridge en BVB kondigde woensdag aan dat hij zich bij Chelsea zal voegen aan het seizoen seizoen 2018/19, nadat hij de rest van het seizoen op huurbasis speelt voor de koploper van de Bundesliga, waar hij zal strijden om de Duitse titel en succes in de Champions League.

Aanvankelijk eiste Dortmund 77,5 miljoen euro voor Pulisic, maar Chelsea slaagde erin om de vraagprijs te laten zakken, waar het contract van de vleugelspeler in Duitsland af zou lopen in de zomer van 2020.

Bovenop zijn contractsituatie is er ook het feit dat de international van de Verenigde Staten niet langer een hoofdrolspeler is in de renaissance van BVB, waar Pulisic afgleed in de pikorde vanwege de fantastische vorm van tienersensatie Jadon Sancho.

Pulisic had de afgelopen maanden moeite om een basisplek te krijgen in de Bundesliga voor Dortmund en te midden van de aanhoudende onzekerheid over zijn toekomst op de lange termijn bij de club, lijkt een overgang naar Chelsea zinvol voor alle betrokken.

Met Eden Hazard die opnieuw flirtte met een overgang naar Real Madrid, en zowel Pedro als Willian die inmiddels in de dertig zijn, is er ruimte bij the Blues voor het toevoegen van een opwindende jonge vleugelspeler aan hun ploeg.

Dit is tenslotte een club die spelers van dertig jaar en ouder geen contractaanbiedingen aanbiedt van meer dan een jaar en dat is er de kwestie van Callum Hudson-Odoi die graag naar Bayern München vertrekt.

Pulisic is niet de enige speler die Chelsea heeft overwogen om hun ouder wordende aanval te verjongen - Olympique Lyonnais' aanvallende middenvelder Nabil Fekir, Barcelona's bad boy Ousmane Dembélé en Everton's veelzijdige aanvaller Richarlison zijn allemaal gescout - maar de Amerikaan was het meest haalbare doelwit.

Wat Pulisic zelf betreft, hij heeft altijd gedroomd van een transfer naar de Premier League.

In aanloop naar de vriendschappelijke wedstrijd van zijn land tegen Engeland in november op Wembley zei hij: "Engeland en de Premier League, het is een competitie waar veel kinderen van dromen om in te spelen, dus er is geen reden waarom ik misschien op een dag hier niet zal spelen."

Zeker, hij zou weinig problemen hebben om zich te vestigen, vooral op Stamford Bridge.

Als aanvaller geschoold in het Signal Iduna Park - aanvankelijk onder Jürgen Klopp en nu Lucien Favre - zou hij weinig moeite hebben om te begrijpen wat the Blues-manager Maurizio Sarri van zijn vleugelspelers eist.

De Italiaan is een fan van kleine, technische aanvallers die de bal op intelligente wijze beheersen - Dries Mertens en Lorenzo Insigne blonken beide uit onder Sarri's leiding bij Napoli - wat betekent dat hij naadloos in de Chelsea-opstelling zou passen.

Sarri is enorm trots op zijn vermogen om zijn spelers te verbeteren en dat zou deze transfer makkelijker moeten maken, aangezien Pulisic ernaar streeft om volgend seizoen naam te maken in de Premier League.

Pulisic is nog jong, maar hij zal worden belast met het verbeteren van zijn afronding, omdat hij dit seizoen pas drie keer scoorde in twintig wedstrijden voor club en land.

Zijn talent is voor iedereen te zien en gezien zijn leeftijd is het gemakkelijk te begrijpen waarom zowel Sarri als Chelsea enthousiast waren over de Amerikaanse aanvaller en er uiteindelijk voor kozen om aan de eisen van Borussia Dortmund te voldoen.