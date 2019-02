Puel dankbaar ondanks ontslag: "Voor Leicester City werken was een voorrecht"

De Fransman werd ontslagen nadat de Foxes met 1-4 verloren van Crystal Palace. Dat was alweer de vijfde nederlaag in de laatste zes competitieduels.

Claude Puel heeft een prachtige afscheidsboodschap achtergelaten nadat Leicester City besloot om hem te ontslaan. Goals van Michy Batshuayi, Wilfried Zaha (2) en Luka Milivojevic maakten een pijnlijk einde aan de zestien maanden durende periode als trainer in het King Power Stadium.

De druk bouwde zich meer en meer op voor de voormalig trainer van Southampton, wiens ploeg alleen op 1 januari een zege mocht vieren in 2019. Vijf van de zeven wedstrijden gingen verloren en in de FA Cup bleek Newport County als eerste horde al te zwaar. Knappe resultaten tegen de top zes hadden hem eerder in het zadel gehouden, maar zondag bleek de koek op voor Puel.

In een statement dankt de Fransman de club die hij door een moeilijke periode loodste toen eigenaar Vichai Srivaddhanaprabha in oktober vlak naast het stadion crashte met zijn helikopter. De geliefde zakenman was één van de vijf dodelijke slachtoffers van die ramp die de club in diepe rouw dompelde.

"Ik wil iedereen bedanken met wie ik heb mogen werken bij Leicester. Het was een voorrecht om met de spelers, de staf en het management te mogen werken. Ik wil ook de fans bedanken voor hun fantastische support", aldus de trainer die met opgeheven hoofd vertrekt bij de Foxes.

"Ik ben heel erg dankbaar voor de bereidheid van alle spelers die dolgraag wilden leren en een geweldige werkethiek aan de dag legden. Ik weet zeker dat ze allemaal een mooie toekomst zullen hebben. Het was me een eer om te werken voor wijlen Khun Vichai, die me een fantastische mogelijkheid gaf om deze club te leiden."

"Hij was zeer geliefd en ik heb geweldige momenten met hem beleefd. Mijn missie om Leicester te begeleiden eindigt hier, maar ik zal de verrichtingen van de ploeg blijven volgen en ik wens de club al het beste voor de toekomst." Mike Stowell neemt de leiding voorlopig over. "Het is altijd jammer om een coach te zien vertrekken. Puel had hart voor de club, maar soms zit het niet mee."