Publiekslieveling blijft nuchter: "Ik ben niet de koning van Amsterdam"

Dat zondag de topper tegen alsnog wist te winnen, na de rode kaart voor Noussair Mazraoui en de gelijkmaker van Luuk de Jong, was vooral te danken aan David Neres. Een actie van de Braziliaan leverde het team van Erik ten Hag een strafschop op en in de slotfase bekroonde hij zijn sterke spel met de 3-1."Nee, nee. Ik ben niet de koning van Amsterdam. Ook niet na mijn goal", verzekert Neres in gesprek met de NOS .

"Soms moet je er eentje intikken om het team te helpen", blijft Neres nuchter. Hij weet dat hij goed in vorm is, maar hij wil meer. "Ik wil constanter spelen, in alle wedstrijden goed presteren. En ik wil mijn explosiviteit, een van mijn sterke punten, nog meer uitbuiten. Dan ben ik in het voordeel en kan ik het team helpen."



"Hij was in de tweede helft ongrijpbaar voor de verdediging van PSV", claimde Erik ten Hag. "Neres heeft fantastisch gespeeld. Voor zo'n speler komen mensen naar het stadion." De Braziliaan haalde afgelopen seizoen dubbele cijfers: veertien treffers en dertien assists. Deze voetbaljaargang staat de teller op zes doelpunten en negen assists.



Neres maakte afgelopen week tegen Tsjechië (1-3) zijn debuut voor de Braziliaanse nationale ploeg. Als invaller had hij een belangrijk aandeel in de doorslaggevende doelpunten van Gabriel Jesus in Praag. "Een ongelooflijke week", vatte Neres zijn voorbije dagen samen. "Ik heb goed naar alle topspelers gekeken en zoveel mogelijk proberen op te pikken."