Publiek van Willem II vormt erehaag voor spelers AZ: "Fantastisch"

AZ dolf donderdagavond het onderspit in de halve finale van de TOTOKNVB Beker, maar niet zonder fraaie uitgeleide van het publiek van Willem II.

In Tilburg bleek de thuisploeg net iets beter in het nemen van strafschoppen en honderden blije fans stormden het veld op om de finaleplaats te vieren. De spelers van AZ zochten teleurgesteld de kleedekamers op, maar keerden even later terug om de meegereisde fans te bedanken. De supporters van Willem II maakten ruim baan en vormden zelfs een erehaag voor de tegenstander.

Dat mooie slotstuk van een ouderwetse bekerkraker werd uiteraard gewaardeerd door de ploeg van John van den Brom en ook zijn Willem II-collega Adrie Koster was vol lof. Hij was echter niet verbaasd door de spontane actie van de eigen aanhang. "Ons publiek is fantastisch, al het hele seizoen. Het is ontzettend mooi dat wij dit hen kunnen geven als beloning."

Mooie beelden uit Tilburg. Spelers van AZ op weg naar uitvak, erehaag en applaus van de supporters van Willem II voor de tegenstander. Respect. #wilaz pic.twitter.com/Nw6B6n5jQ3 — Piet Jan Nauta (@PietJanNauta) February 28, 2019

Op 5 mei neemt zijn ploeg het op tegen Ajax en Koster kan haast niet wachten. "De finale is een schitterend vooruitzicht, we kijken er ontzettend naar uit. Zoveel kansen krijgen we ook niet om een finale te spelen. We hebben het geflikt, schitterend”, jubelde de oefenmeester voor de camera's van FOX Sports.

Hij had zijn ploeg vooraf laten trainen op strafschoppen en die arbeid betaalde zich uit. AZ miste er vier en dat zorgt voor frustratie bij de Alkmaarders. “De stafschoppen werden slecht genomen of er is goed gekeept. Als je als keeper drie ballen klemvast hebt, is de conclusie: slecht genomen”, aldus Van den Brom tegenover de NOS. “Het waren de vaste penaltynemers, daar was geen discussie over. Maar als vier van de vijf spelers missen, is dat bizar."