PSV'ers spijkerhard aangepakt: "Hij zette zichzelf ongelofelijk voor schut"

PSV verloor donderdagavond op ontluisterende wijze met 4-1 van LASK Linz in de Europa League.

De ploeg van Mark van Bommel kwam door een benutte penalty van Daniel Schwaab nog wel op voorsprong, maar in de tweede helft stortte de uitploeg volledig in. De Nederlandse media zijn spijkerhard over de wanprestatie van de Eindhovenaren in Oostenrijk.

De Telegraaf constateert dat Van Bommel weinig kwaliteit tot zijn beschikking heeft. 'Die breedte in de voorste linie, dát moest de grote kracht worden van als er eens één of twee ontbraken. Maar die spelers leveren totaal niet, in een fase waar Van Bommel even geen keiharde keuzes kan maken. Of kunnen zij niet beter? In het laatste geval draait het zomerse aankoopbeleid uit op een farce', aldus de krant, die de prestaties van Schwaab en Jeroen Zoet bekritiseert.

Lees beneden verder

'Bij de 3-1 en 4-1 zette Schwaab zichzelf ongelofelijk voor schut. (...) Bij de 1-1 zag Jeroen Zoet er opnieuw slecht uit. Met zijn huidige vorm én die van het begin van het seizoen, was het niet vreemd geweest als een fitte Lars Unnerstall zijn kans al had gekregen onder de lat bij PSV. (...) Wordt het tijd voor een harde keuze onder de lat? Zoet presteert simpelweg niet als international, al gaat voor zijn neus ook alles fout.'

Ook het Algemeen Dagblad ziet PSV diep in het moeras wegzakken. 'Voor rust was PSV al machteloos aan de bal, maar bleef het team nog zonder schade. In de tweede helft werd de ploeg omvergeblazen, platgewalst, murwgebeukt. En gebeurde dat tegen een wonderploeg? Nee, allesbehalve. LASK, een heel modaal elftal, liet de spierballen rollen en dat was genoeg. Bij PSV donderden de spelers na rust als dominosteentjes om. (...) Toen al het stof was opgetrokken resteerde de aanblik van een ruïne.'

'De ene PSV'er was gisteravond nog slechter dan de andere', concludeert de Volkskrant . 'Schwaab, nota bene de meest ervaren speler, was de allergrootste schlemiel, met negatieve hoofdrollen bij drie tegentreffers. Gutiérrez, Sadilek en Zoet gaven eveneens een parodie op verdedigen ten beste. Aanvaller Bruma was ruim een uur een plaag voor zijn eigen ploeg door zijn vele balverlies, het middenveld leek steeds meer als een grens zonder douaneposten.'