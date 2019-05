PSV'ers: "De KNVB moet ook rekening houden met andere clubs"

Bij PSV was men niet blij dat men door de verplaatste speelronde in de Eredivisie ineens ruim twee weken geen wedstrijd hoefde te spelen.

schopte het dit seizoen tot de halve finales van de en de KNVB dacht in de periode dat de Amsterdammers veel wedstrijden hadden een aantal keer mee door het competitieschema aan te passen. Zo kon het dat titelconcurrent tussen eind april en halverwege mei opeens ruim twee weken vrij had doordat de hele 33e speelronde anderhalve week werd doorgeschoven. De Eindhovenaren verloren na die onderbreking prompt van , waardoor de titelaspiraties de ijskast in konden.



"Ik vond het wel redelijk vervelend. Als je dan opeens achttien dagen niets hebt", blikt aanvoerder Luuk de Jong terug in gesprek met FOX Sports . Hij krijgt bijval van Denzel Dumfries, die merkte dat PSV de 'wedstrijdspanning' kwijtraakte in een periode die vooral werd gevuld met trainen en rusten: "Het is geen excuus en ik snap het ook wel, gezien het Europese programma van Ajax. Maar ik denk dat dit nergens ter wereld gebeurt."



"Of ik het oneerlijk vond? Nou, ik vind het heel knap wat Ajax gepresteerd heeft in Europa, maar een competitie bestaat uit achttien teams. Ik vind dat de KNVB ook rekening moet houden met de andere clubs." PSV kwam met de nederlaag tegen AZ dus slecht uit de onderbreking, al vindt De Jong ook dat zijn ploeg dit volledig aan zichzelf te wijten had: "Je moet er als team voor zorgen dat je na zo'n periode helemaal fit en klaar bent voor die wedstrijd."



"Voor ons gevoel waren we dat ook, maar we verloren hem toch." Na de verliespartij in Alkmaar was de onvrede binnen de selectie groot en vielen er ook harde woorden in de kleedkamer, zo voegt Dumfries toe: "We hebben een donderspeech gehad. Dan vertelt Mark van Bommel de waarheid, hoe hij het ziet. Dat was niet mals, maar wel terecht. Er zijn goede dingen gezegd: wat er beter moest gaan en niet wat er slecht is gegaan."