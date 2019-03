PSV'er Romero 'niet te benijden' na dramatisch nieuws

Het seizoen van Maximiliano Romero zit er volgens De Telegraaf 'normaal gesproken' op. De aanvaller is zwaar geblesseerd geraakt.

Romero, vorig jaar voor tien miljoen euro overgenomen van Vélez Sarsfield, heeft bij de beloftenploeg een knieblessure opgelopen. De Telegraaf maakt melding van een absentie van zes weken; Voetbal International houdt het op 'zeker enkele weken'.



Romero hield de blessure over aan de competitiewedstrijd tussen Helmond Sport en Jong PSV (0-2 zege) van vrijdag. Hij moest de strijd na een klein uur staken. Het gaat om schade aan de binnenste knieband. Volgens De Telegraaf is de 20-jarige Argentijn 'niet te benijden', daar hij in het verleden bij Vélez Sarsfield ook al ernstig geblesseerd raakte aan dezelfde knie.



Het dienstverband van Romero in Eindhoven wordt voorlopig gekenmerkt door blessureleed en twijfels. Hij werd in de tweede seizoenshelft van 2017/18 eerst een halfjaar gehuurd door PSV, maar liep vrijwel direct een bovenbeenblessure op. Later kwam daar ook een enkelkwetsuur bij. Tot dusver kwam de jongeling tot slechts negen minuten in de Eredivisie.



Die minuten maakte Romero tegen FC Utrecht in de eerste wedstrijd van het huidige seizoen. Namens Jong PSV noteerde hij dit seizoen negen optredens in de Keuken Kampioen Divisie, waarin hij goed was voor drie doelpunten. In Eindhoven signeerde hij in december 2017 een contract tot de zomer van 2023.