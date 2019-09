PSV'er niet gedreven door bewijsdrang tegen Ajax: "Het is altijd wel wat"

Jeroen Zoet maakte indruk met zijn optreden in de Europa League-wedstrijd van PSV tegen Sporting Lissabon (3-2) en de Eredivisie-topper tegen Ajax.

De doelman, die regelmatig kritiek krijgt op zijn optredens namens , voelde echter niet de behoefte om zich extra te bewijzen.

"Ik weet niet of dit (tegen , red.) mijn beste wedstrijd van het seizoen was. Ik win liever een wedstrijd, dan dat ik belangrijk ben met reddingen", zegt Zoet in gesprek met het Algemeen Dagblad . Er stond volgens hem geen extra druk op de wedstrijd tegen de regerend landskampioen uit Amsterdam. "Ik wilde me niet extra bewijzen. Ik kijk alleen maar vooruit, terugkijken heeft geen zin. Ik sta hier al zeven jaar onder de lat en het is altijd wel wat."

Zoet kijkt overwegend positief terug op het 1-1 gelijkspel tegen Ajax. "Het kon meerdere kanten op. Over en weer kregen we kansjes. Maar als je terugkomt van een achterstand, geeft dat wel een beter gevoel", concludeert de PSV'er. "De invallers (Cody Gakpo en Olivier Boscagli, red.) waren bij ons weer belangrijk. We hebben met z'n allen hard geknokt. Deze wedstrijd brengt altijd veel lading met zich mee. Het is lekker dat je dan toch nog een punt pakt."

PSV won een jaar geleden met 3-0 van Ajax en nam toen een voorsprong van vijf punten. Desondanks ging de landstitel uiteindelijk naar Ajax. Beide ploegen staan na de editie van dit seizoen op gelijke hoogte, met veertien punten uit zes duels. "Maar dat zegt nu nog niets", benadrukt Zoet.

"Wij moeten onze wedstrijdjes blijven winnen." PSV staat woensdagavond tegenover en gaat zondag op bezoek bij .