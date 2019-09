PSV'er Baumgartl werd omgeschoold: "Ik wilde goals maken"

Timo Baumgartl werd afgelopen zomer aan de defensie van PSV toegevoegd, maar in zijn jongere jaren was de Duitser aanvaller.

De 23-jarige speler maakte zijn profdebuut toen hij vanuit de jeugd van doorstroomde naar het eerste elftal. "Ik was altijd spits, maar bij de regioselectie zei een trainer opeens tegen me: Timo, ik denk dat jij grote mogelijkheden hebt als verdediger", blikt hij terug in gesprek met Voetbal International.

"Ik dacht: ben jij gek geworden? Ik ben spits, ik wil doelpunten maken! Maar ik moet zeggen: achteraf had hij het niet zo slecht gezien."

In Stuttgart kreeg Baumgartl later te maken met Huub Stevens. "Hij is in Duitsland een heel grote trainer, volgens mij groter dan hier in Nederland. Misschien past hij met zijn karakter en methode beter bij ons als Duitsers. Hij houdt van discipline en hard werken, net als wij. Wij willen alles perfect doen, dan zit je bij Stevens goed."

betaalde de Duitse club zo'n tien miljoen euro voor de jonge verdediger. Baumgartl debuteerde bij de Eindhovenaren tijdens de uitwedstrijd tegen FK Haugesund, in de voorrondes van de . Vlak voor de interlandperiode maakte de nieuweling tegen (1-3 winst) zijn eerste PSV-goal.

PSV hervat de zaterdagavond met een thuiswedstrijd tegen . De Arnhemmers zijn met één punt voorsprong koploper, maar de Brabanders hebben een wedstrijd minder gespeeld.