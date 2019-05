PSV ziet 'talentvolle' aanvaller tekenen bij promovendus: "Past goed bij ons"

RKC Waalwijk heeft zich versterkt met Lennerd Daneels, zo meldt de promovendus vrijdagochtend via de officiele kanalen.

Na Dean van der Sluys sluit nu ook de 21-jarige aanvaller aan bij RKC. De club bereikte vlak voor de start van de Keuken Kampioen Play-Offs een akkoord met de Belg, die overkomt van en tot medio 2021 heeft getekend.

Algemeen directeur Frank van Mosselveld is blij met de nieuwe aanwinst, zo laat hij weten op de clubsite. "Met Lennerd hebben we een talentvolle linksbuiten binnengehaald. Met zijn snelheid, techniek en individuele actie past hij goed bij onze manier van spelen. In het Mandemakers Stadion krijgt hij de komende seizoenen de mogelijkheid om zich verder te ontwikkelen en samen met de club door te groeien."De linksbuiten verkaste in 2011 van Germinal Beerschot naar Eindhoven. De laatste twee seizoenen kwam de buitenspeler in veertig wedstrijden in actie voor Jong PSV, met vijf doelpunten en een assist tot gevolg. Daneels kan worden gezien als de opvolger van de gehuurde Emil Hansson. De Zweed keert terug naar en wil daar Jaap Stam overtuigen van zijn kwaliteiten.