PSV ziet talent naar AZ vertrekken: "Dat vinden wij jammer"

Zakaria Aboukhlal mag zich definitief speler van AZ noemen.

De Alkmaarders en maken dinsdagochtend via de officiële kanalen melding van de transfer van de aanvaller, die zijn handtekening heeft gezet onder een vierjarig contract bij zijn nieuwe werkgever.

Over het bedrag dat betaalt voor de negentienjarige aanvaller worden geen uitspraken gedaan, maar volgens De Telegraaf gaat het om een kleine twee miljoen euro. PSV heeft naar verluidt bovendien een doorverkooppercentage bedongen en profiteert daardoor ook mee van een eventuele toekomstige transfer.

Aboukhlal stond dinsdagochtend al op het trainingsveld met zijn nieuwe ploeggenoten en zal later op de dag officieel gepresenteerd worden. Voor de jongeling wordt AZ zijn derde club in het profvoetbal. De rechtsbuiten genoot een groot deel van zijn opleiding bij en maakte twee jaar geleden de overstap naar PSV.

In Eindhoven speelde hij zijn wedstrijden voornamelijk voor het beloftenelftal in de , met 9 goals in 25 wedstrijden als resultaat. Namens de hoofdmacht van PSV blijft de teller staan op twee optredens: in mei van dit jaar maakte hij tegen zijn nieuwe club AZ zijn officiële debuut en ruim een week geleden viel hij in tegen .

Het talent kon zijn volgend jaar aflopende contract bij PSV verlengen, zo voegt technisch manager John de Jong van PSV toe. Aboukhlal zag echter meer heil in een nieuw avontuur: "Dat vinden we jammer, want wij zien Zakaria als talent met potentie. Wij hebben ons plan aan hem voorgelegd, maar daar kan de speler zich niet in vinden. Dat is zijn goed recht, we wensen hem alle succes bij AZ."