PSV ziet 'belangrijke speler' geblesseerd afhaken: "Moeten we niet doen"

PSV heeft in aanloop naar de wedstrijd tegen Ajax een tegenvaller te verwerken gekregen.

Kostas Mitroglou is geblesseerd en kan niet in actie komen. De Griekse spits heeft een spierblessure opgelopen, zo vertelde trainer Mark van Bommel zondagmiddag in gesprek met FOX Sports . De coach van de Eindhovenaren baalt van de afwezigheid van de aanvaller.

"Hij is helaas geblesseerd geraakt", zei Van Bommel. "We hebben hem vanmorgen nog gestest: moeten we niet doen. Hij heeft last van een spier. Kostas is een belangrijke speler voor ons. Hij kan eigenlijk alles. Soms ziet het er heel ongepolijst bij hem uit. Maar hij is functioneel en weet precies wat er gevraagd wordt in dit soort wedstrijden."

Van Bommel kiest op de linksbackpositie voor Michal Sadílek. Hij vervangt Olivier Boscagli. "Ik denk dat ik de agressiviteit van hem nodig heb", legt Van Bommel zijn keuze uit. "Hij is een speler die meer over zijn tegenstander heen dendert. Natuurlijk staat daar Hakim Ziyech, maar hij gaat er sneller overheen, waardoor Ziyech moet verdedigen."

De trainer van de Eindhovenaren stond er als speler om bekend dat hij in topwedstrijden het randje opzocht. Of zijn selectie spelers herbergt die dat ook in zich hebben? "Die hebben we wel, maar we moeten dat goed gebruiken. Ik was een speler die daar soms iets te ver in ging", aldus de trainer, die vaak vroeg in de wedstrijd een harde overtreding maakte.

"Meestal levert een eerste overtreding bijna nooit een gele kaart op. Pablo Rosario, Jorrit Hendrix, Timo Baumgartl en Nick Viergever kunnen dat ook. Maar dat ga ik ze van tevoren niet opdragen. Dat ontstaat in een wedstrijd en moet je aanvoelen."