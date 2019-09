PSV ziet basiskracht wegvallen met breuk in rechterhand

PSV lijkt het voorlopig te moeten stellen zonder Érick Gutiérrez.

De middenvelder heeft dit weekeinde tijdens de training van Mexico een breuk in zijn rechterhand opgelopen, zo weet het Eindhovens Dagblad te melden. Gutiérrez zal op korte termijn geopereerd worden. Niet duidelijk is hoelang hij vervolgens uit de roulatie zal zijn.



De blessure van Gutiérrez is bevestigd door de Mexicaanse voetbalbond, die laat weten dat de middenvelder in onderling overleg met onder het mes zal gaan. De kwetsuur volgt voor de middenvelder kort na een hoogtepunt, want in de nacht van vrijdag op zaterdag had hij nog weten te scoren in de met 0-3 gewonnen vriendschappelijke wedstrijd van Mexico tegen de Verenigde Staten.



Gutiérrez werd een jaar geleden voor ongeveer acht miljoen euro door PSV overgenomen van Pachuca en kende een moeizaam debuutjaar, met slechts vijf basisplaatsen in de .

Dit seizoen heeft de middenvelder zich echter in het elftal van trainer Mark van Bommel weten te spelen. Hij verscheen in elf duels in alle competities binnen de lijnen; alleen in de strijd tegen om de Johan Cruijff Schaal kwam hij als invaller het veld in.