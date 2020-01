PSV zet zeer hoog in en meldt zich in Premier League voor nieuwe linksback

PSV blijft onverminderd zoeken naar een nieuwe linksback en zet daarbij hoog in.

De Eindhovense club heeft zich volgens Voetbal International namelijk bij gemeld voor Patrick van Aanholt, die zeven tot tien miljoen euro moet kosten. Eerder was Ricardo Rodríguez nog de grote favoriet om de defensie van de formatie van trainer Ernest Faber te komen versterken.

De zoektocht naar een linksback duurt in de laatste dagen van de winterse transferwindow voort. De Eindhovenaren waren concreet in de markt voor Rodríguez, die op huurbasis overgenomen moest worden van .

De Zwitserse vleugelverdediger lijkt echter toch op weg naar , dat van de Turkse voetbalbond goedkeuring heeft gekregen om hem binnen te halen. Daardoor moest doorschakelen in de jacht op een linkervleugelverdediger.

Nu is Van Aanholt dus concreet in beeld om deze vacature op te vullen bij PSV. De 29-jarige verdediger is geen onbekende in Eindhoven, want hij speelde tussen 2005 en 2007 in de jeugdopleiding van PSV. haalde hem destijds weg uit Nederland, waarna hij via onder meer , , Wigan Athletic, en Sunderland bij Crystal Palace terechtkwam. Zijn contract bij the Eagles loopt nog door tot medio 2021.

Van Aanholt is bij Crystal Palace normaal gesproken basisspeler en speelde dit seizoen tot dusver zeventien wedstrijden. De afgelopen tijd kampte de vleugelverdediger met een blessure, waardoor hij niet in actie kwam.

PSV versleet dit seizoen met Toni Lato, Michal Sadílek en Olivier Boscagli al de nodige vleugelverdedigers, waardoor men nu dus aanklopt bij Crystal Palace voor Van Aanholt. Van een akkoord is overigens voorlopig nog geen sprake.