PSV zet samenwerking met Van Nistelrooij voort: "Het vak heeft me gegrepen"

Ruud van Nistelrooij heeft zijn contract bij PSV verlengd tot medio 2021, zo communiceren de Eindhovenaren via de officiële kanalen.

De oud-spits is sinds dit seizoen de trainer van de Onder-19 van en blijft voorlopig werkzaam bij het hoogste jeugdelftal van de huidige nummer twee van de . Van Nistelrooij gaat volgend seizoen geassisteerd worden door Tim Wolf en André Ooijer, die daardoor zijn commerciële taken bij PSV neerlegt.

"Ik ben ontzettend blij dat ik ook de komende twee jaar als hoofdtrainer voor de groep sta. Ik ga met volle overtuiging door", laat Van Nistelrooij weten op de website van PSV. De 42-jarige oud-spits werd afgelopen zomer bij de Onder-19 de opvolger van Mark van Bommel, die doorgeschoven werd naar het eerste elftal. Van Nistelrooij werkte de afgelopen jaren tevens als spitsentrainer bij de Eindhovenaren.



"Het vak heeft me gegrepen. Samen met de geweldige trainers en begeleidende staf gaan we stappen zetten om de volledige jeugdopleiding van PSV naar een hoger niveau te tillen", stelt de oud-spits van , sc , PSV, , , Hamburger SV en Málaga. PSV Onder-19 bezet in de competitie momenteel de vierde plaats, met acht punten achterstand op koploper .



"Wij zijn zeer verheugd dat Ruud zijn contract met twee seizoenen heeft verlengd. Het is mooi om te zien dat Ruud zijn trainerscarrière voort zet. PSV ondersteunt hem graag in zijn ambities zich verder te ontwikkelen als trainer/coach", vertelt John de Jong, technisch manager van PSV. Ooijer gaat Van Nistelrooij vanaf volgend seizoen assisteren bij de Onder-19 van PSV. De oud-verdediger oriënteerde zich de afgelopen jaren op het trainersvak, terwijl hij tevens werkzaam was op de commerciële afdeling van de Eindhovenaren.