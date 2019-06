'PSV zet hoog in en richt pijlen op aanvoerder van Jong Brazilië'

In de zoektocht naar een vervanger van Daniel Schwaab is PSV uitgekomen in Torino.

Volgens het Eindhovens Dagblad zetten de Eindhovenaren hoog in en heeft technisch manager John de Jong de pijlen gericht op Lyanco Vojnovic. De 22-jarige mandekker mag zich aanvoerder van Jong Brazilië noemen en hij ligt tot medio 2022 vast bij .



Lyanco, 1.87 meter lang, wordt in de gezien als een talentvolle en fysiek sterke verdediger. Het afgelopen seizoen kwam hij in de tweede seizoenshelft op huurbasis uit voor . In 13 competitieduels kwam hij tot 1.122 speelminuten, waarin hij 1 keer trefzeker was. Bologna deed naar verluidt een poging om hem definitief in te lijven, maar daar wilde Torino niet aan meewerken. Volgens het regionale dagblad moet Lyanco de opvolger worden van Schwaab. De Duitse verdediger heeft het Philips Stadion transfervrij verlaten. Een nieuwe club heeft de routinier nog niet gevonden.



Het is de vraag of Torino bereid is om mee te werken aan een vertrek van Lyanco naar Eindhoven. Bovendien is het onduidelijk of de Braziliaanse jeugdinternational een overstap naar de nummer twee van het afgelopen -seizoen ziet zitten. Lyanco, die Servische roots heeft, werd opgeleid bij Botafogo en São Paulo, alvorens hij in de zomer van 2017 voor circa zeven miljoen euro door Torino werd aangetrokken.



Lyanco neemt momenteel met Jong Brazilië deel aan het jeugdtoernooi in Toulon. Zaterdag wacht de finale tegen Japan. De waarde van de centrumverdediger wordt door Transfermarkt geschat op acht miljoen euro. Met een langlopend contract op zak, lijkt een hoger bedrag op tafel te moeten leggen om hem los te weken.