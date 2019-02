PSV woedend na verplaatsing Ajax - PEC: "Spelregels ineens veranderd"

PSV-directeur Toon Gerbrands is woest op de KNVB, die een competitieduel van Ajax meer dan een week uitstelt vanwege de Champions League.

De KNVB maakte woensdag bekend dat de wedstrijd die Ajax tegen PEC Zwolle speelt wordt verplaatst van 2 naar 13 maart om de Amsterdammers zo meer rust te geven voor de return in de Champions League tegen Real Madrid. Dat nieuws is echter bepaald niet met gejuich ontvangen in Eindhoven.

PSV kreeg woensdag tot zijn ontzetting door dat de KNVB de wedstrijd wilde gaan verplaatsen en de top van de club is van mening dat er nu sprake is van competitievervalsing. De Eindhovenaren willen dan ook dat de KNVB het besluit herroept: "Deze verplaatsing is tegen alle gemaakte afspraken met de betrokkenen voor dit, en zelfs voor volgend, seizoen. Daarover is kortgeleden nog met Ajax, Feyenoord, PSV, de KNVB en FOX Sports gesproken", is Gerbrands stellig tegenover het Eindhovens Dagblad.



"Hangende de competitie worden ineens spelregels veranderd. We hebben samen afgesproken dat wedstrijden van Europees spelende teams soms een dag of een paar uur naar voren of achteren kunnen worden verschoven. Prima", vervolgt hij zijn verhaal. De sportbestuurder geeft echter aan dat de huidige gang van zaken nooit ter sprake is gekomen en dat de KNVB nu 'op eigen houtje voor gaten in de stand zorgt': "Daarmee wordt de competitie op allerlei manieren beïnvloed."



Gerbrands is daarnaast niet te spreken over de manier waarop de KNVB de beslissing naar buiten toe heeft gecommuniceerd. Nadat PSV bij de bond navraag had gedaan over het waarheidsgehalte van de geruchten, kreeg de club te horen dat er woensdag geen bericht meer naar buiten zou worden gebracht: "We zijn als kleine kinderen behandeld toen we om opheldering vroegen. Overleg bleek niet meer mogelijk."



PSV overweegt nu juridische maatregelen te nemen in een poging om het besluit terug te laten draaien en Gerbrands geeft aan dat de beslissing van de KNVB nadelig is voor zowel de clubs die bovenin de Eredivisie meedraaien, als de clubs onderin de competitie: "We hebben niet voor niks regels met elkaar afgesproken en nu ineens worden die met voeten getreden en ook nog zonder enige vorm van overleg. Die regels spreken we samen met de clubs, FOX Sports en de KNVB af. Dit is ongelooflijk."