'PSV wil transfer opvangen en denkt aan 'banneling' van Willem II'

Kristofer Kristinsson staat in de belangstelling van PSV.

De twintigjarige aanvaller speelt sinds medio 2016 voor , maar gaat de Tilburgers aankomende zomer transfervrij verlaten. gaat Kristinsson mogelijk naar Eindhoven proberen te halen. Men zal hem dan voorlopig bij Jong PSV plaatsen.

Het Eindhovens Dagblad maakt maandag melding van de interesse van PSV, terwijl zaakwaarnemer Magnus Magnusson ook aan het Brabants Dagblad de belangstelling heeft bevestigd. Kristinsson heeft echter 'meerdere ijzers in het vuur', zo klinkt het. Het is onbekend welke clubs Kristinsson nog meer op de radar hebben staan.



Kristinsson wist geen overeenstemming met Willem II te bereiken over een nieuw contract, waardoor hij de laatste weken werd verbannen en geen deel meer uitmaakte van de eerste selectie. De aanvaller kan bij de beloften van PSV de vervanger worden van Lennerd Daneels. De buitenspeler vertrok afgelopen week naar , aangezien de Belg geen perspectief meer zag bij PSV.



Naast Daneels lijkt ook Maximiliano Romero te verkassen. De spits is volgens het Eindhovens Dagblad via zaakwaarnemer Roly Zarate benaderd door zijn ex-club Vélez Sarsfield. De Argentijnse club wil de aanvaller graag huren, maar er is nog geen sprake van een officieel bod op Romero, die tot medio 2023 vastligt in het Philips Stadion.