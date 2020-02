'PSV wil sterke comeback belonen met nieuw en verbeterd contract'

PSV is zeer tevreden over de ontwikkeling van Sam Lammers.

De aanvaller heeft onlangs een nieuw en verbeterd contract voorgelegd gekregen, zo weet Voetbal International te melden.

De verwachting is dat beide partijen binnenkort met een definitief akkoord naar buiten komen. De huidige verbintenis van Lammers bij loopt door tot medio 2021.

De technische leiding van PSV heeft de laatste tijd verschillende gesprekken gevoerd met Reza Fazeli, de zaakwaarnemer van Lammers. De intentie is om uiteindelijk de handtekening te zetten onder een meerjarig contract.

De 22-jarige spits stond vanwege een zware knieblessure een halfjaar aan de kant. In januari maakte hij zijn rentree bij PSV, in het met 2-0 verloren bekerduel met .

Lammers bracht zijn revalidatie in de luwte door, terwijl voormalig PSV'er Memphis Depay bijvoorbeeld regelmatig updates geeft via de sociale media.

"Ik denk dat iedereen anders is", zei de aanvaller zondag na de 1-2 zege van PSV op tegen De Telegraaf. "Ik heb de tijd genomen voor mijn blessure, voel me hartstikke sterk. Hij toont de progressie ook die hij maakt. En dat is indrukwekkend om te zien."

Lammers is sinds zijn terugkeer net na de winterstop verzekerd van een basisplaats bij PSV. De jonge spits kwam in vijf competitiewedstrijden tot twee doelpunten. In totaal maakte hij 6 treffers in 26 optredens namens de Eindhovense club.

Vorig seizoen maakte Lammers als huurling 19 doelpunten in 35 wedstrijden in het shirt van sc .