'PSV wil met jeugdinternationals een dubbelslag slaan bij degradant'

PSV kijkt in Duitsland naar eventuele versterkingen.

BILD weet woensdag te melden dat de Eindhovenaren verdediger Chris Gloster (foto) en aanvaller Sebastian Soto, uitkomend in het beloftenelftal van , in het vizier hebben. De Duitse krant meldt dat Hannover ontkent dat er een aanbod is gedaan vanuit Eindhoven inzake Gloster.

De Amerikaanse verdediger speelde tot dusver voornamelijk zijn wedstrijden in het reserve-elftal van Hannover 96, waar naar verluidt verlenging van het huidige contract niet tot de mogelijkheden behoort. Gloster gaat zijn laatste contractjaar in bij die Roten , dat door de degradatie uit de voor de nodige mutaties in de A-selectie staat.



De loopbaan van Gloster kreeg gestalte bij New York Red Bulls, dat hem in maart 2018 verkocht aan Hannover. De Duitsers boden hem een verbintenis aan na een geslaagde proefperiode op. De linksback uit de Verenigde Staten vertegenwoordigde zijn land in verschillende jeugdelftallen, maar wacht nog op zijn debuut in Team USA .



Soto ligt net als Gloster nog tot medio 2020 vast. De Duitse club wil graag verlengen met het talentvolle duo, maar vooralsnog is er geen akkoord bereikt. zou net als de nummer twee van de belangstelling hebben voor de jeugdinternational van de VS. Ook enkele Franse clubs azen op de aanvaller, die vooral als spits fungeert.