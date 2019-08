PSV wil in online gokken stappen: "Waar ligt dan de grens?"

PSV is in de zoektocht naar nieuwe sponsorinkomsten uitgekomen bij een gokbedrijf.

De Eindhovenaren hebben bij supporters gepeild wat zij hiervan vinden, zo meldt het Eindhovens Dagblad dinsdag. Alle seizoenkaarthouders zijn door de club aangeschreven met de vraag hoe ze aankijken tegen het gokken op voetbalwedstrijden. overweegt volgend jaar samen te gaan werken met een aanbieder van online-gokdiensten en wil om die reden weten hoe de eigen achterban tegen een dergelijke samenwerking aankijkt.

Marktonderzoek heeft duidelijk gemaakt dat de samenwerking met een gokbedrijf tussen de 1 en 1,5 miljoen euro per jaar oplevert. Volgens het regionale dagblad is dat een bedrag waarmee PSV het salaris van een topspeler kan betalen en om die reden vindt een deel van de supporters het goed nieuws. Niet iedereen staat echter te springen om een samenwerking.

Hoogleraar marketing en tevens seizoenkaarthouder Gerrit van Bruggen ontving vorige week een vragenlijst van PSV en laat tegenover de krant weten dat hij het niet ziet zitten. "Ik vind PSV een sjieke club en vind niet dat de club hier geld aan moet willen verdienen", aldus de professor, werkzaam aan de Erasmus Universiteit van Rotterdam.

"Bij ons is er intern ook discussie over geweest", reageert Harrie Timmermans, voorzitter van de Supportersvereniging PSV. "Het is een beetje een grijs gebied. Straks wordt dit legaal en het brengt voor de club geld in het laatje, maar het is te makkelijk om alles wat geld in het laatje brengt als wenselijk te beschouwen. Waar ligt dan de grens? Beginnen we op een gegeven moment ook een coffeeshop in het stadion?"

Timmermans waarschuwt ervoor dat de fans niet worden aangezet om te gokken op wedstrijden. Hij vreest dat de supoprters mogelijk worden 'uitgemolken'. "Het lijkt me niet de bedoeling dat fans straks bedolven worden onder de mailings om mee te doen omdat hun data zijn verkocht door de club", aldus Timmermans.