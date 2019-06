'PSV wil grote slag slaan met tweede aanbieding in een jaar tijd'

De voorbereiding op het nieuwe seizoen gaat voor PSV dinsdag van start.

In aanloop naar de nieuwe voetbaljaargang zit trainer Mark van Bommel nog in onzekerheid over een aantal van zijn spelers. Luuk de Jong en Hirving Lozano staan in de belangstelling van buitenlandse clubs. Waar Lozano waarschijnlijk verkocht gaat worden, hopen de Eindhovenaren De Jong met een nieuwe contractaanbieding te overtuigen om nog een jaar in het Philips Stadion te blijven.

Met Daniel Schwaab, Eloy Room en Aziz Behich zag Van Bommel drie spelers uit zijn selectie vertrekken. Vervangers wist technisch manager John de Jong nog niet aan te trekken. Met de Braziliaans jeugdinternational Lyanco Vojnovic heeft de club een verdedigende versterking op het oog, maar het is de vraag of de verdediger van haalbaar is. Met Hidde Jurjus, Sam Lammers en Derrick Luckassen ziet drie huurlingen terugkeren, waardoor Van Bommel extra opties krijgt. Het is echter de vraag waar de toekomst van De Jong ligt.



De ervaren spits staat in de belangstelling van het Mexicaanse Monterrey. Volgens het Eindhovens Dagblad wil PSV hem dolgraag behouden en de aanvaller heeft een nieuw en aantrekkelijk voorstel gedaan. Het is de tweede aanbieding voor De Jong in twee jaar tijd, want vorig jaar tekende hij al een nieuw contract tot medio 2021. De Jong houdt zelf de kaarten nog tegen de borst, zo klinkt het. Tijdens zijn vakantie laat hij de situatie de komende weken op zich inwerken, waarna hij een beslissing zal nemen. Mocht hij ervoor kiezen om bij PSV te blijven dan meldt hij zich net als alle andere internationals aan het einde van de maand weer op de club.



Volgens het regionale dagblad komt het vertrek van Lozano steeds dichterbij. is momenteel in onderhandeling met zaakwaarnemer Mino Raiola. Zodra er een persoonlijk akkoord is bereikt, kan een transfer snel tot stand komen. Naar verwachting ontvangt PSV een transfersom van circa vijftig miljoen euro voor de Mexicaans international.