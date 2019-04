PSV wil door met Mark van Bommel ondanks 'onvoldoende' op rapport

PSV wil graag langer door met Mark van Bommel, zo meldt het Eindhovens Dagblad.

De trainer tekende afgelopen zomer voor drie jaar bij de regerend landskampioen en volgens de lokale krant is men over het algemeen tevreden over de prestaties van de oud-middenvelder. is uitgeschakeld in Europa en in de TOTO , maar is nog wel verwikkeld in de strijd om de landstitel.

Aan het eind van het seizoen zal Van Bommel om de tafel gaan met de leiding van de Eindhovense club om de toekomstplannen te bespreken. "De conclusie zal de komende weken geen andere zijn dan dat PSV graag door wil met de coach, waarbij een aantal goede en mindere punten aan de orde komt", zo valt er te lezen in de lokale krant.



"In de eindigt PSV normaal gesproken op tachtig of meer punten en dat aantal stemt tot tevredenheid, hoewel de afloop van de competitie nog ongewis is", zo klinkt het. "Over het optreden van PSV in de heerst in Eindhoven ook geen negativisme, zeker niet nu pas echt duidelijk is in wat voor poule PSV zat", doelt men op , en .



Het Eindhovens Dagblad stelt dat de 'blamerende' uitschakeling in het bekertoernooi tegen (2-3) wel een onvoldoende op het rapport van Van Bommel is. "Dat het seizoen zonder prijs als mislukt mag worden beschouwd, is helder. Zover is het echter nog lang niet, omdat PSV nog altijd in de race is voor de titel en bij ieder foutje van kan profiteren", zo luidt de conclusie.