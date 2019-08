'PSV wil Daniel Schwaab op korte termijn weer vastleggen'

PSV wil Daniel Schwaab op korte termijn terughalen naar Eindhoven, zo meldt het Eindhovens Dagblad zaterdagavond.

De Duitser vertrok deze zomer bij de club nadat hij eerder besloten had zijn aflopende contract niet te verlengen. Schwaab wilde graag meer bij zijn familie zijn en besloot daarom onder meer niet in te gaan op een contractaanbieding.

De dertigjarige verdediger zou open staan voor een terugkeer en de betrokken partijen zijn momenteel in gesprek met elkaar en probeer elkaar te vinden, zo schrijft de krant.

Schwaab hield de afgelopen periode zijn conditie op pijl bij , maar tot een officiële samenwerking kwam het niet en dus is de routinier nog altijd transfervrij.

speelde met de komst van Timo Baumgartl van al in op het vertrek van Schwaab, maar de clubleiding zien in hem 'nog altijd een man die de ploeg op bepalende momenten kan helpen en een speler die binnen en buiten het veld een voortrekkersrol kan vervullen'.

Schwaab werd in de zomer van 2016 transfervrij overgenomen van Stuttgart en speelde in totaal 106 wedstrijden voor PSV en was daarin drie keer trefzeker. Zijn mogelijke rentree kan gevolgen hebben voor Derrick Luckassen en Trent Sainsbury, al is het nog niet duidelijk wat er dan met het tweetal gaat gebeuren.