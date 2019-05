PSV wil 'Ajax-bonus' bovenop 'Depay-bedrag' voor Bergwijn

Ajax gaat voor de komst van Steven Bergwijn, zo meldde De Telegraaf in de nacht van maandag op dinsdag. Inmiddels zijn er meer details bekend gemaakt.

Als het tot een transfer komt, dan wordt Bergwijn met afstand de duurste aankoop ooit van de Amsterdammers. Volgens de krant wil een soortgelijk bedrag toucheren als de transfer van Memphis Depay naar opleverde in 2015: 34 miljoen euro.

"De kans is groot dat daar een ' -bonus' bovenop komt, want technisch manager John de Jong verkoopt Bergwijn natuurlijk liever niet aan de grootste concurrent", voegt De Telegraaf daaraan toe. Het is vooralsnog niet bekend tot hoe ver Ajax wil gaan. De club gaf nooit meer dan 16,25 miljoen euro uit voor een speler, te weten Miralem Sulejmani, maar heeft mede dankzij het succes van dit seizoen flinke reserves opgebouwd.



Het -avontuur leverde 90 miljoen euro op, terwijl Frenkie de Jong voor maximaal 86 miljoen euro is verkocht aan . Directeur voetbalzaken Marc Overmars beaamde vorig jaar dat Ajax ernaar streeft om 'het van Nederland' te worden en de komst van Bergwijn zou passen binnen die filosofie; Bayern deinst er niet voor terug om de andere grote clubs uit Duitsland te beroven van hun topspelers.



Bergwijn wil zelf pas na de afsluitende competitiewedstrijd tegen van woensdag knopen doorhakken over zijn toekomst. De 21-jarige buitenspeler, die in de jeugd al voor Ajax speelde, heeft een contract tot medio 2022. "Het liefst wil de aanvaller al voor de met Oranje begin volgende maand weten waar hij aan toe is. Tot nu toe heeft hij de contacten met andere clubs, zoals Manchester United en , volledig overgelaten aan zijn zaakwaarnemer", aldus De Telegraaf.