'PSV wacht nog altijd op officieel bod na contact met Mino Raiola'

Hirving Lozano wordt al geruime tijd in verband gebracht met een overstap naar Napoli, maar het is de vraag of het echt van een transfer komt.

Hirving Lozano wordt al geruime tijd nadrukkelijk in verband gebracht met een overstap naar en volgens berichten uit Italië zouden i Partenopei zelfs bereid zijn om vijftig miljoen euro te betalen voor de Mexicaanse aanvaller. Het Eindhovens Dagblad trapt woensdagochtend echter op de rem door te stellen dat de Eindhovenaren nog niets hebben gehoord vanuit Napels.



PSV is daarom, ondanks de berichten uit het Zuid-Europese land, nog altijd in afwachting van een officieel bod van Napoli. De club heeft al wel contact opgenomen met Lozano's zaakwaarnemer Mino Raiola, die zich samen met zijn cliënt bezighoudt met de volgende stap van de aanvaller. Bij PSV weet niemand echter nog wat de precieze plannen van de nummer twee van het afgelopen -seizoen zijn.



Napoli-preses Aurelio De Laurentiis zou volgens berichtgeving van La Gazzetta dello Sport inmiddels bereid zijn om aan de vraagprijs van vijftig miljoen euro die PSV in gedachten heeft te voldoen. De Italianen zijn daarbij mogelijk wel van plan om de Eindhovenaren voor te stellen om deze som op te delen in een vast bedrag van veertig miljoen plus tien miljoen aan variabele bonussen.



PSV hoopt snel duidelijkheid te kunnen krijgen over de toekomst van Lozano en diens collega Steven Bergwijn. De twee worden allebei gelinkt aan transfers waarmee tientallen miljoenen zijn gemoeid en de Eindhovenaren kunnen pas aan de slag op de transfermarkt als zij eerst zaken hebben gedaan. De club werkt overigens ook aan een oplossing voor de situatie van Maximiliano Romero: de aankoop van tien miljoen heeft vanwege blessureleed nog niet veel gespeeld en wordt nu mogelijk uitgeleend aan zijn oude club Vélez Sarsfield.