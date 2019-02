'PSV wacht drukke transferzomer door naderende leegloop binnen selectie'

PSV is momenteel de koploper van de Eredivisie, met een voorsprong van vijf punten op naaste achtervolger Ajax. Dat zorgt voor een luxeprobleem.

De Eindhovenaren liggen op koers om de tweede landstitel op rij binnen te hengelen en volgens Voetbal International is er daarna werk aan de winkel voor technisch manager John de Jong, omdat de nodige spelers lijken te vertrekken.

Het is volgens het weekblad aannemelijk dat Hirving Lozano en Steven Bergwijn komende zomer niet meer te houden zijn voor PSV. De Mexicaanse aanvaller werd eerder al eens gelinkt aan Arsenal, Napoli en Barcelona, terwijl er nu melding wordt gemaakt van de interesse van Engelse en Italiaanse topclubs. Voor Bergwijn zouden op dit moment Manchester United, Internazionale en Bayern München in de markt zijn.



Het contract van de 21-jarige vleugelaanvaller loopt nog tot medio 2022, maar de kans is dus niet zo groot dat hij deze verbintenis gaat uitdienen. Bergwijn zou afgelopen zomer al diverse mogelijkheden hebben gehad om naar het buitenland te verkassen, maar koos bewust om nog een jaar in de Eredivisie te blijven. Daarnaast zou Luuk de Jong na dit seizoen weleens te keuze voor een lucratieve transfer kunnen maken.



De 28-jarige spits heeft nog een contract tot medio 2021 en werd eerder al eens nadrukkelijk in verband gebracht met een transfer naar het Mexicaanse Club América. Gastón Pereiro ligt nog anderhalf jaar vast in Eindhoven en leek eerder niet open te staan voor contractverlenging. Als men er niet in slaagt om zijn verbintenis te verlengen, zal hij komende zomer verkocht moeten worden om een transfervrij vertrek te voorkomen. Daniel Schwaab is in het bezit van een aflopend contract en laat in maart weten of hij langer wil blijven.