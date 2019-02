PSV vreest voor Bergwijn na 'raar moment': "Hij is heel belangrijk voor ons"

PSV rekende zondagmiddag zonder problemen af met Fortuna Sittard (5-0). Bij de thuisploeg viel Steven Bergwijn echter geblesseerd uit.

PSV dreigt Bergwijn lang te moeten missen met ogenschijnlijk zware blessure



“Zuur voor Stevie, hij is heel belangrijk voor ons team. Gelukkig hebben de invallers het vandaag ook heel goed gedaan”, zo reageert aanvoerder Luuk de Jong in gesprek met FOX Sports . Bergwijn liep na een ongelukkige landing een blessure op aan de kuit en is volgens trainer Mark van Bommel naar het ziekenhuis gebracht, waar nader onderzoek zal worden gedaan. De oefenmeester geeft te kennen dat het voorlopig afwachten is.



“Het was een raar moment, volgens mij was er niet veel aan de hand”, stelt Van Bommel. “Na het eerste doelpunt hebben we het niet goed gedaan. We bleven niet in formatie spelen, hadden niet de discipline om uit te voeren wat we normaal doen. Het lijkt daardoor alsof je niet goed in de wedstrijd zit, maar dat doe je zelf. We waren ontzettend slordig, waardoor we de bal snel kwijtraakten nadat we ‘m veroverden. Na het tweede doelpunt draaiden we het om en gingen we wel de dingen doen die van ons gevraagd worden. Dan heb je controle over de wedstrijd.



“We speelden gewoon goed. Zij krijgen ook een rode kaart omdat wij zo veel druk zetten. Alleen het slot van de eerste helft was wat slordig. We hebben het goed uitgespeeld, met veel beweging. Dat ik zelf drie keer kan scoren is dan lekker. In zo'n wedstrijd ga je door”, zo vult De Jong aan. Hij maakte zondagmiddag zijn honderdste doelpunt voor de Eindhovenaren. “Fantastisch dat ik dat in vijf seizoenen bij PSV bereikt heb.”