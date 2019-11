'PSV vraagt 47 miljoen, Champions League-voetbal vormt voorwaarde'

Steven Bergwijn staat open voor een transfer naar Manchester United, zo weet de Daily Mirror woensdagochtend te melden.

De 22-jarige vleugelaanvaller van heeft echter wel een belangrijke voorwaarde voor een overstap naar the Red Devils: -voetbal. is dit seizoen niet actief in het miljardenbal.

Scouts van Manchester United hebben dit seizoen meer dan geregeld op de tribune gezeten voor Bergwijn, die de afgelopen weken met een hamstringblessure kampte. De Daily Mirror heeft van bronnen dicht bij de negenvouidig Oranje-international begrepen dat hij openstaat voor een transfer naar Manchester United, maar tegelijkertijd dat hij PSV alleen zal verlaten voor een club die actief is in de Champions League. Bij Manchester United zou Bergwijn de concurrentie aanmoeten met Daniel James.

Manchester United slaagde er vorig seizoen niet in om zich te plaatsen voor de Champions League. Voorlopig bezet de formatie van manager Ole Gunnar Solskjaer de zevende plaats in de Premier League, met een achterstand van negen punten op nummer vier . The Red Devils kunnen zich overigens ook nog via de kwalificeren voor de Champions League van volgend seizoen. Manchester United gaat aan de leiding in Groep L, gevolgd door , Partizan Belgrado en Astana.

Bergwijn werd afgelopen zomer al in verband gebracht met een vertrek bij PSV, maar uiteindelijk zette hij zijn handtekening onder een nieuw tot 2023 lopend contract. De Eindhovenaren hebben daardoor een sterke onderhandelingspositie en volgens de berichten uit Engeland bedraagt de vraagprijs voor de vleugelaanvaller minimaal 47 miljoen euro.

Manchester United werkt tegelijkertijd aan meer aanvallende versterkingen, die mogelijk al in januari moeten worden binnengehaald. Mario Mandzukic ( ), Callum Wilson ( ) en Moussa Dembélé ( ) staan hoog op het verlanglijstje.