'PSV voorziet zelfde scenario en heeft maximumbedrag in het hoofd'

PSV heeft een transfersom van maximaal tien miljoen euro in het hoofd voor Steven Berghuis, zo stelt De Telegraaf vrijdag.

De Eindhovenaren hebben de aanvaller al geruime tijd op de radar staan, maar wil vooralsnog niet meewerken aan een vertrek van de sterspeler. Het dagblad verwacht dat de genoemde som niet genoeg zal zijn om Feyenoord te overtuigen.

Technisch manager John de Jong meldde zich deze week bij Feyenoord om te informeren naar Berghuis. De Rotterdammers hebben echter met een 'niet te koop'-sticker duidelijk gemaakt dat verder moet zoeken, aldus De Telegraaf. De 27-jarige Berghuis wordt, net als bij Feyenoord, ook in Eindhoven gezien als belangrijke kandidaat voor de nummer tien-positie, zo klinkt het.



PSV is volgens de krant niet van plan om sommen tussen de vijftien en twintig miljoen euro te betalen om Berghuis de duurste speler uit de clubgeschiedenis te maken. Wel is de nummer twee van het afgelopen -seizoen er veel aan gelegen het transferspel rond Berghuis op gang te brengen. De aanvaller zou trainer Mark van Bommel meer opties geven, daar Berghuis dus ook als nummer tien wordt gezien en Sam Lammers op die positie 'wat bleu' overkomt.



'Niet voor niets meldde PSV zich onafhankelijk van een transfer van Steven Bergwijn of Hirving Lozano al in Rotterdam-Zuid, terwijl de andere transferprioriteit nog altijd op de positie van rechter centrale verdediger ligt', aldus het dagblad. Feyenoord is daarnaast contractueel bereid ver te gaan voor Berghuis om de kloof met en PSV niet groter te laten worden en zicht te houden op geld dat via Europees voetbal kan binnenstromen. Berghuis ligt nog tot medio 2021 vast in De Kuip.