'PSV volgt verrichtingen van Marco van Ginkel met belangstelling'

Marco van Ginkel won in de afgelopen seizoenen twee landstitels met PSV en hij droeg in de voorgaande voetbaljaargang zelfs de aanvoerdersband.

De achtvoudig Oranje-international heeft daarentegen nooit echt onder contract gestaan bij de huidige koploper van de Eredivisie, aangezien hij steeds gehuurd werd van Chelsea. Het Eindhovens Dagblad meldt woensdagochtend echter dat hier in de toekomst verandering in zou kunnen komen.

Van Ginkel revalideert op dit moment bij Chelsea van een knieoperatie en de geboren Amersfoorter is op de weg terug, al lijkt een rentree er op de korte termijn nog niet in te zitten. De kans dat PSV hem in de winterstop opnieuw gaat huren van the Blues is dan ook klein, maar in de loop van volgend jaar zou de situatie kunnen veranderen. De Eindhovenaren volgen de 'verrichtingen van Van Ginkel namelijk op de voet', zo klinkt het, en zouden in zomerse transferperiode een poging kunnen doen om de middenvelder definitief in te lijven.



Van Ginkel beschikt namelijk over een tot medio 2020 doorlopend contract op Stamford Bridge en de kans is aanwezig dat de Engelse topclub volgend jaar besluit om afscheid te nemen van de speler die vijf jaar geleden voor een kleine tien miljoen euro werd overgenomen van Vitesse, maar slechts tot vier optredens in de hoofdmacht kwam. Chelsea had eerder een bedrag van boven de tien miljoen euro in gedachten voor Van Ginkel en dat was de voornaamste reden dat PSV in een eerder stadium afhaakte.



Vanwege de onzekerheid rondom het herstel van zijn knieoperatie en zijn eenjarige contract zou de vraagprijs in de zomer van 2019 echter weleens significant omlaag kunnen gaan, waardoor het voor PSV wellicht interessant wordt om volgend jaar een nieuwe poging te wagen. Van Ginkel kwam vooralsnog 64 keer in actie namens de huidige koploper van de Eredivisie en was in die optredens goed voor 31 doelpunten en 10 assists.