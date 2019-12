'PSV volgt ontwikkelingen en denkt aan hereniging met Van Ginkel'

Marco van Ginkel boekte in het verleden als huurspeler grote successen bij PSV. Tot een definitieve verhuizing naar Eindhoven kwam het evenwel nooit.

De middenvelder staat nog altijd onder contract bij . Hier zou in de toekomst echter verandering in kunnen komen, zo meldt Voetbal International dinsdagmiddag.

Van Ginkel speelde anderhalf jaar geleden zijn laatste wedstrijd in het shirt van en kreeg daarna te maken met een forse problemen aan zijn knie. De middenvelder kwam sindsdien niet meer in actie, maar is inmiddels wel weer op de weg terug.

Het lijkt echter aannemelijk dat hij nog wel een paar maanden nodig heeft om volledig fit te worden.

Een winterse overstap is daardoor vrijwel uitgesloten, maar PSV zou in de zomer wel een nieuwe poging kunnen wagen en houdt daarom de ontwikkelingen rondom de achtvoudig international van het nauwlettend in de gaten. Van Ginkel beschikt over een aflopend contract bij Chelsea, al hebben the Blues wel de optie om de samenwerking met twee jaar te verlengen.

Als de Londenaren van plan zijn deze optie te lichten en Van Ginkel hier ook voor openstaat 'kan PSV daar financieel in principe niet tegenop', zo voegt Voetbal International toe.

De 27-jarige Van Ginkel speelde in de seizoenen 2015/16, 2016/17 en 2017/18 meerdere malen op huurbasis voor PSV en werd met de club twee keer kampioen van Nederland.

Maandag liet hij in gesprek met de NOS nog weten niet al te ver vooruit te willen kijken: "Er is nog een optie voor twee jaar van de kant van Chelsea. Dat wachten we eerst even af. Bij mij is de focus nu om eerst fit te worden. En dan zien we wel verder."