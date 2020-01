PSV voegt oude bekende toe aan technische staf van Faber

PSV heeft René Eijkelkamp toegevoegd aan de technische staf.

De 55-jarige oud-speler van de Eindhovenaren krijgt per direct een rol in de staf van interim-trainer Ernest Faber in de tweede seizoenshelft, zo meldt de huidige nummer drie van de dinsdag via de officiële kanalen. Het wordt voor Eijkelkamp de derde keer dat hij bij aan de slag gaat als assistent-trainer.

Faber en de clubleiding wilden graag 'extra senioriteit aan het technische kader toevoegen', zo klinkt het op de clubwebsite. "En daarvan zijn we met René verzekerd", reageert technisch manager John de Jong. "René heeft al vaker in deze rol gefunctioneerd."

"Naast heel veel ervaring én kennis van zaken, heeft René ook het vermogen om te verbinden. Daarmee is hij van toegevoegde waarde voor ons."

De oud-aanvaller was eerder al tussen 2004 en 2006, en tussen 2009 en 2012 werkzaam in de technische staf van PSV. "René kent de club en de cultuur, maar is ook een onafhankelijk denker", aldus Faber over zijn nieuwe assistent. "Hij heeft enorm veel ervaring in de functie die hij nu bij ons gaat bekleden."

"René zal drie, vier dagen per week bij ons op het veld staan en ik blij dat we ook van zijn input gebruik kunnen maken." PSV hervat de Eredivisie aanstaande zondag met een uitwedstrijd tegen .