'PSV voegt mogelijk vierde Duitser toe aan selectie'

Richard Neudecker komt mogelijk in de Eredivisie terecht. De website Liga-Zwei.de meldt dat PSV belangstelling heeft voor de 22-jarige middenvelder.

Hij heeft een aflopend contract en het is onduidelijk of de Duitser interesse heeft om die verbintenis te verlengen. PSV is echter niet de enige club die Neudecker op het verlanglijstje heeft staan, want ook VfB Stuttgart en VfL Wolfsburg hebben interesse en in november schreef tijdschrift Kicker nog dat FC Köln de verrichtingen van de voormalig jeugdinternational in de gaten houdt.



Neudecker speelde voor TSV Ampfing en SV Wacker Burghausen alvorens hij in 2010 in de jeugdopleiding terechtkwam van 1860 München. In 2016 vertrok de linkspoot transfervrij naar St. Pauli en daar heeft hij inmiddels 42 wedstrijden gespeeld. Daarin was Neudecker goed voor zeven doelpunten en zes assists.



Mocht Neudecker aan de slag gaan bij de huidige koploper van de Eredivisie, dan wordt hij de negende Duitser in de geschiedenis van PSV. Lars Unnerstall, Marlon Frey en Daniel Schwaab staan momenteel op de loonlijst van de Eindhovenaren en eerder speelden Burak Kamat, Amari Schilling, Georg Koch, Horst Nussbaum en Horst-Dieter Strich in het Philips Stadion.