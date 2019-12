PSV voegt assistent-trainer toe aan staf van Ernest Faber

PSV heeft Adil Ramzi als assistent toegevoegd aan de staf van interim-trainer Ernest Faber, zo communiceren de Brabanders via de officiële kanalen.

De 42-jarige oud-aanvaller was al als trainer van de Onder-17 werkzaam bij de Eindhovenaren en schuift nu door naar het eerste elftal. Zodoende bestaat de staf van Faber nu voorlopig uit Boudewijn Zenden, Ramzi (assistenten) en Ruud Hesp (keeperstrainer).

"Ook in een interim technische staf probeer je door middel van verschillende profielen een goede combinatie te maken. Adil voegt met zijn achtergrond specifieke kennis en expertise toe die we goed kunnen gebruiken. We zijn blij dat hij ons wil helpen", laat technisch manager John de Jong op de website van weten.

Ramzi was al vier jaar werkzaam als trainer binnen de jeugdopleiding van de Eindhovenaren, waar hij onder meer als assistent en eindverantwoordelijke bij de Onder-17 actief was.

De ontstane vacature bij de Onder-17 zal PSV intern opgelost worden. Ramzi speelde gedurende zijn actieve loopbaan voor onder meer , PSV, , , en Kerkrade. Nu is de oud-aanvaller tot het einde van het seizoen assistent van interim-trainer Faber, die maandag tijdelijk het stokje overnam van de ontslagen Mark van Bommel.

Aan de samenwerking met diens assistenten Jurgen Dirkx en Reinier Robbemond werd tevens een einde gemaakt.

Hesp is wel aangebleven als keeperstrainer, terwijl Zenden voorlopig de eerste assistent van Faber is. De oud-international werkte al op parttime-basis als assistent-trainer bij PSV en in de winterstop gaan beide partijen praten over een dienstverband tot het einde van het seizoen.

"We hopen dat hij blijft", zegt De Jong. "Daarnaast gaan we in de komende weken bekijken op welke manier we de staf kunnen versterken."