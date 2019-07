'PSV vervolgt jacht op defensieve versterking en komt uit in Frankrijk'

PSV denkt aan de komst van Olivier Boscagli van OGC Nice.

Onder meer Le10sport meldt dat de 21-jarige linksback op de radar staat van de Eindhovenaren. is nog op zoek naar een defensieve versterking, ondanks het feit dat Toni Lato al op huurbasis een seizoen actief zal zijn voor de club. Ook AS zou belangstelling hebben voor Boscagli.

Het is bekend dat PSV nog altijd aast op defensieve versterkingen. Lato komt weliswaar op huurbasis over van , maar trainer Mark van Bommel zou nog meer opties willen hebben achterin. Diverse namen werden al gelinkt aan PSV en nu zou Boscagli in beeld zijn. De Fransman kan zowel als linkervleugelverdediger als centrale verdediger fungeren.



Boscagli staat momenteel nog tot medio 2021 onder contract bij OGC Nice. De Franse club maakte afgelopen seizoen niet vaak gebruik van de verdediger, aangezien hij dertien competitiewedstrijden in actie kwam. Saint-Etienne zou al langer azen op de verdediger, maar momenteel is ook PSV concreet aan het worden. Naar verluidt zijn de Eindhovenaren 'zeer geïnteresseerd'.



PSV heeft met het vertrek van onder anderen Angelino en Daniel Schwaab behoefte aan defensieve impulsen. Mogelijk gaat Boscagli daarvoor zorgen, maar dan moet PSV wel snel handelen. Eerder werden de Eindhovenaren al gelinkt aan spelers als Lyanco Vojnovic en Edson Alvarez, maar beide verdedigers bleken uiteindelijk onhaalbaar.