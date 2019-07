PSV vertrekt zonder Hirving Lozano naar trainingskamp in Verbier

PSV vertrekt maandag richting het Zwitserse Verbier voor een trainingskamp.

Trainer Mark van Bommel heeft in zijn selectie voor de trainingsstage vijf nieuwe spelers opgenomen, zo maakt via de officiële kanalen bekend. Hirving Lozano maakt geen deel uit van het keurkorps van de Eindhovenaren, daar hij in Nederland achterblijft om te revalideren van zijn knieblessure.

Het Eindhovens Dagblad meldt dat Lozano inmiddels weer in Eindhoven is en bij PSV zal revalideren, ook in afwachting van een transfer. werd de laatste tijd genoemd als de meest waarschijnlijke bestemming voor de Mexicaanse aanvaller, al lijkt de prioriteit van i Partenopei voorlopig te liggen bij het aantrekken van James Rodríguez. Voetbal International meldt maandagochtend dat PSV wacht op beweging rond Lozano en Steven Bergwijn, om budget te creëren voor defensieve versterkingen.



Lars Unnerstall, Ryan Thomas en Yanick van Osch zullen tevens wegens blessures niet meereizen naar Verbier, waar de nummer twee van het afgelopen -seizoen een week zal vertoeven. Er staan in Zwitserland oefenwedstrijden tegen FC Sion en OGC Nice op het programma. Érick Gutiérrez (met Mexico op de Gold Cup) en Gastón Pereiro (net met Uruguay uitgeschakeld op de Copa América) hebben momenteel nog interlandverplichtingen en zullen er ook niet bij zijn op het trainingskamp.



Naast aanwinsten Bruma en Robbin Ruiter heeft Van Bommel nog drie beloften opgenomen in zijn selectie. Justin de Haas, Steven Theunissen en Maxime Soulas reizen met de eerste selectie van PSV mee naar Zwitserland. Eerstgenoemde werd deze zomer transfervrij overgenomen van , terwijl Theunissen en Soulas vorig seizoen in Jong PSV speelden. Ook de teruggekeerde Ibrahim Afellay maakt deel uit van de selectie.